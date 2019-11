Scultura Salvini, Lega all’attacco: "Rimuoverla. Non è arte ma istigazione all’odio"

Continua a suscitare polemiche la scultura esposta nella galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone a Napoli che ritrae Matteo Salvini sparare con una pistola a due immigrati in versione zombie.

Attraverso un comunicato stampa firmato dal consigliere comunale della Lega Vincenzo Moretto e da diversi consiglieri municipali dello stesso partito, viene richiesta l’immediata rimozione dell’opera dal titolo “La pacchia è finita!”, frase che ricorre spesso nel linguaggio del leader leghista, realizzata da Salvatore Scuotto perché “non è arte ma istigazione a odio”.

“La scultura dell'anarchico, come ama autodefinirsi Salvatore Scuotto, indubbio artista napoletano, è frutto di un odio crescente e alimentato ad arte in tutta Italia verso Matteo Salvini e i milioni di italiani che votano o voteranno il leader della Lega”, si legge nel testo dove si rimarca come la città partenopea sia “l'epicentro di questa fomentazione, la città che più di tutte, seconda solo a Genova, è stata messa a soqquadro dagli antagonisti e antidemocratici”.

Nel comunicato, inoltre, si sottolinea che ciò avviene nella “città dove l'odio e l'antisemitismo si annidano nelle istituzioni” . Chiaro riferimento questo, ad Eleonora de Majo, volto noto dei centro sociale Insurgencia e neo assessore alla Cultura e al Turismo che in passato ha espresso pesanti pensieri contro Israele.

“Basta, siamo stufi di sopportare i soprusi di un'amministrazione che si prende gioco della storia e della cultura napoletana. La scultura raffigurante il leader della Lega che spara su donne e bambini non è arte. E pura alterazione della narrazione storica. Un falso artistico e ideologico degno della peggiore propaganda antisistema”. Per questo, gli esponenti leghisti di Napoli chiedono “la rimozione della raffigurazione. Basta dare spazio a chi fomenta l’odio in città, seppur travestito ad arte, sarebbe complicità”.

A realizzare la scultura è Salvatore Scuotto, del gruppo della Scarabattola tra le formazioni di maestri presepiali più creative e definita "controcorrente” perché solita a lanciare messaggi forti. L'artista, a Il Mattino, ha ammesso che “quando mi hanno invitato alla mostra non volevo partecipare, poi ho annunciato che avrei creato volutamente qualcosa di disturbante e la proprietaria dello spazio, Bianca Santangelo, mi ha dato massima libertà".

Scuotto ha spiegato di aver dato vita a questa massa di odio quando Salvini era ancora ministro dell'Interno, "poi si è eliminato da solo. Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca a un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente spropositata. Dico che il suo messaggio politico è infantile, come una costante play station in cui bisogna individuare il nemico e abbatterlo". Certo, però, è che condannare odio e violenza attraverso un’opera di questo genere appare un controsenso.

Ieri, era stato lo stesso S alvini a rispondere all’artista con un video messaggio su Facebook: "A me non fa ridere una scultura dove una statua con la mia faccia spara a due immigrati. Non mi fa ridere per un ca..o. È istigazione all'odio e alla violenza". Il leader della Lega, poi, ha dichiarato di voler tornare presto a Napoli, magari in prossimità delle festività di Natale , “per andare a vedere gli straordinari presepi degli straordinari artisti napoletani e non qualche schifezza di pseudo opera d'arte di qualche artista in cerca di notorietà".

Per Salvini le opere d'arte possono essere irriverenti “ma mettere una pistola in mano a qualcuno non è qualcosa di irriverente, ma è demenziale e criminale. Perché poi magari trovi qualche mente poco lucida che ritiene che Salvini sia veramente pazzo, un criminale pericoloso, un razzista, un fascista, un nazista”.