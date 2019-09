Alla scuola politica del M5s il guru insegna ad usare l'energia emozionale

Una presenza annunciata ma forse un po’ "al di fuori" da quelle di cui normalmente ci si aspetta in una scuola di formazione politica. Ieri, durante un incontro di formazione del Movimento 5 Stelle a Roma, al Tempio di Adriano, a salire in cattedra tra i vari big (Casaleggio, Di Maio, Sabatini e Dadone) c'è stato anche Roberto Giacomelli, figura già nota tra i pentastellati considerando che ha ricoperto la funzione di "motivatore" dei parlamentari e di ex "tour manager" dei deputati e tra i principali organizzatori del "Costituzione coast to coast" ideato da Alessandro Di Battista che, nell'estate del 2016, partì per spiegare le ragioni del 'no' al referendum sulla riforma costituzionale proposto da Matteo Renzi.

Il suo nome è girato durante le candidature per l'europarlamento ma più di ogni altra cosa, Giacomelli è una vecchia conoscenza di Casaleggio che lo ha sempre voluto coinvolgere nel progetto del M5S per le sue attività professionali: è , difatti, d un mental coach ed esperto di comunicazione e interazioni sociali e umane e il suo contributo, pertanto, è visto come essenziale al movimento per comunicare gli obiettivi e le idee ai cittadini elettori.

Così, durante i lavori, rigorosamente inibiti ai giornalisti, pare che il "guru" abbia avuto un ruolo fondamentale nella fasi di formazione politica sui differenti temi affrontati: "La condivisione al centro. Come creare un percorso partecipativo con i cittadini", "Come funziona la macchina amministrativa del Consiglio Comunale", "Comunicare la politica sui territori", "L'energia delle emozioni", "L'umiltà del leader" e infine "Dall'idea al progetto, il political partecipation canvas per facilitare la partecipazione".