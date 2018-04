Se la Isoardi è un'autentica lady di "ferro"

Se ciascuno di noi mettesse in pratica l'Isoardi-pensiero, sarebbe una sciagura per domestici e cameriere. Per fortuna non è così, si vive serenamente anche a debita distanza da oggetti roventi come ferri da stiro e fornelli, esiste un personale specializzato che a costi, tutto sommato, accessibili ci solleva dalle incombenze quotidiane di un appartamento. Invece, la conduttrice tv, fidanzatissima del leader Matteo Salvini, si considera una meravigliosa donna di casa, e vuole farlo sapere al mondo intero. Basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram: Isoardi fa la spesa, cucina, pulisce, spignatta, è una infaticabile tuttofare. L'altra sera ha immortalato, sempre sul popolare social network, il suo «venerdì sera da leoni»: in canotta e pantaloncino muy casalingo, stirava una camicia bianca applicandosi, con dovizia, ai lembi di cotone tra un bottone e l'altro; alle spalle s'intravvedeva una cucina attrezzatissima, ogni dettaglio emanava un unico messaggio: questo è il mio regno, je suis Elisà.

Del resto, Isoardi, archiviata una fugace crisi amorosa con bacio a Ibiza (il lui non era Matteo, ahinoi), è ritornata sui propri passi e ha ricucito l'amorosa intesa con il leader della Lega. In amore s'inciampa, per carità, quel perdersi per poi ritrovarsi ha reso la coppia vieppiù unita, in una dimensione pubblica che Isoardi ha scelto di interpretare vestendo i panni della compagna servizievole. Di recente, ha chiarito la sua visione del rapporto a due: «Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando». E armeggiando con il ferro da stiro, verrebbe da aggiungere.

Nei sentimenti non esistono ricette giuste, Isoardi fa bene a mostrarsi, a favore di teleobiettivo, come donna schiva, rapita da un amore totalizzante. Se è questa l'immagine che vuol dare di sé. La sua ostinazione la rende persino più simpatica dal momento che la bella conduttrice non è più una «Del Noce's girl», nel giro di pochi anni si è guadagnata uno spazio riconoscibile in campo gastronomico, provole e carciofi sono un appuntamento quotidiano. Anche nei corridoi Rai, covo di veleni, tutti le riconoscono la grinta di chi vuole farsi strada, costi quel che costi. A dispetto dei selfie caserecci, Isoardi è una professionista in carriera, secondo qualcuno prenderà il posto di Antonella Clerici, e allora i primissimi piani agli gnocchi servono eccome. Noi le auguriamo di tagliare ogni traguardo: adoriamo le donne ambiziose, anche quando si ostinano a far credere l'opposto. Isoardi è una di noi, ma ditelo piano.