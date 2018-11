Se pure la transumanza diventa virale

Lecco Transumanza, transito, transitare, attraversare un luogo, un suolo, una terra, passarci attraverso, andare al di là. Vi è mai successo di sentire campanelle che suonano e il rumore di zoccoli? In primavera le pecore risalgono in montagna, d'autunno scendono. Andando verso la bella stagione, le pecore portano l'avvento di un'estate ormai alle porte. Nella stagione invernale segnano l'inizio della stagione delle luci: arriva il Natale.

Senza dubbio, queste pecore sono uno spettacolo poco cittadino agli occhi di chi non è abituato a vederle, anno dopo anno, stagione dopo stagione. A Lecco e nei posti di montagna è normale vedere greggi di pecore che scendono e salgono dai pascoli. Sui social, sono virali. Sui gruppi Facebook, anche le pecore diventano star e siamo qui a scriverne perché questo weekend le pecorelle brucavano anche le siepi a lato delle strade e dei condomini. Molti ironizzano, i bambini sorridono. La transumanza sa di antico, sa di quanto di bello rimane della nostra infanzia montana. Per chi scrive, sa di casa. Per chi se n'è andato e per chi è partito sa di nostalgia di dove è vissuto. Gli zoccoli e i campanacci ci ricordano i monti, il sapore di qualcosa di autentico, della nostra infanzia. Animali reali, pascoli reali, riportano alle origini, al nostro passato ancestrale, contadino. Ancora vivo, però. Vivo come le pecore immortalate da Gualtiero Airoldi in Via Don Luigi Monza a Lecco e finite su tutti i social.

Ma mentre i cittadini si meravigliano, le pecore salgono sulle alture e scendono in pianura da generazioni. Per chi il passaggio non l'ha mai visto, può sembrare stupefacente, insolito. Ma a chi è nato e cresciuto in montagna, riportano in mente quello che è stato. Di quel che uomini fanno da tempi immemori. La transumanza è tradizione e bellezza. Si accendono le luci natalizie, arriva il freddo e le pecore vanno a riposare al caldo in Brianza. Sono un po' in ritardo queste pecore. Di solito salgono a settembre.

La transumanza è in tutte le regioni dove si pratica la pastorizia: dal Molise, all'Abruzzo, dal Piemonte, all'Alto Adige. Portano il Natale, portano la neve. Nel tragitto però, passano su strade asfaltate e fermano il traffico. Noi stiamo a guardarle perché sono anche belle da vedere. Quando risalgono, portano con loro il profumo di un'estate alle porte. Insomma portano l'estate e l'inverno. La transumanza è quasi poesia.