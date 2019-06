Sea Watch, il Pd Lazio raccoglie fondi per pagare la multa

Se Graziano Delrio, Davide Faraone e Matteo Orfini hanno chiesto e ottenuto dalla "capitana" Carola Rackete di salire a bordo della Sea Watch 3, il Pd del Lazio ha avviato una raccolta fondi per aiutarla a pagare la multa (da 10mila a 50mila euro) prevista dal decreto Sicurezza Bis.

Un gesto simile era già stato fatto dalla Rete nazionale antifascista che in sette ore ha già raccolto ben 100mila euro. I democratici della Regione governata dal segretario Nicola Zingaretti, dalla loro pagina Facebook, hanno pubblicato un manifesto che include la foto di Carola Rackete e il numero di Iban su cui versare i soldi. "Come gruppo Pd Campidoglio abbiamo deciso di aderire alla raccolta fondi per la multa e le eventuali spese legali per la Sea Watch 3", si legge in una nota. E ancora: "Lo sbruffoncello è il ministro dell’Interno Salvini che dovrebbe intensificare la lotta all’illegalità e non quella contro le Ong, smetterla di fare spot, frequentare e farsi foto scomode con delinquenti". "A Lampedusa - prosegue la nota -10 tunisini sono entrati in porto su un barchino e altri 34 sono stati portati a terra da motovedette italiane. Salvini oggi si sveglia e sui social dice 'se arrestano l’equipaggio della Sea Watch sono contento, sono dei fuorilegge, prima di tutti la comandante'. Ci sono persone che sbarcano continuamente a Lampedusa ma solo i 42 della Sea Watch sono diventati un problema perché sono su una nave Ong e diventano un caso politico internazionale". Salvini, dal canto suo, non ha esitato a commentare questa iniziativa sul suo profilo Twitter. "Con 5 milioni di Italiani poveri, la priorità della sinistra è finanziare una nave FUORILEGGE che trasporta clandestini. Che vergogna", ha twittato il ministro dell'Interno.