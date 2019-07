Sea Watch, il Pd schiera la "task force" anti hater

Il Pd sapeva a cosa andava incontro salendo sulla Sea Watch 3 per difendere Carola Rackete. Non tanto l'eventuale indagine dei pm - come successo in altri blitz simili in passato - quanto il "giudizio", non sempre benevolo, degli italiani.

Così, mentre Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone si imbarcavano con la Ong tedesca davanti alla costa di Lampedusa, il Partito democratico siciliano preparava una task force anti haters, un gruppo di persone incaricato di scandagliare i social alla ricerca di commenti negativi e messaggi privati contenenti insulti, offese e minacce. Tutti i messaggi sono stati raccolti in un fascicolo ora al vaglio dei legali. Che finora hanno già elaborato 16 querele contro persone individuate, 46 nei confronti di profili anonimi, 5 giudizi civili ordinari, 4 giudizi civili sommari.

"Abbiamo recuperato sulla rete materiale certamente penalmente rilevante, ma anche e soprattutto in grado di consentire azioni civili di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile", hanno spiegato, "Ci siamo orientati a presentare denunce-querele per i post diffamatori riferibili a profili anonimi e/o falsi in modo che la polizia postale possa risalire ai responsabili e/o al server che genera automaticamente profili falsi ed inesistenti. Nei casi in cui viene individuato l'autore, si è deciso di procede mediante azione civile".

Tra le persone nel mirino è finito pure Maurizio Belpietro - scelto "per il giudizio del senatore e segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone" - per l'articolo del 30 giugno intitolato "La ritirata dei disonorevoli. Via i pirati Pd dal Parlamento".