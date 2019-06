L'accusa choc dei buonisti: "Salvini è il vero trafficante"

"Mi pongo l'obiettivo di una multa da 50mila euro alla Ong, del fermo e del sequestro della nave, dell'arresto o dell'espulsione degli equipaggi e dell'allontanamento dall'Italia degli immigrati a bordo". Matteo Salvini tira dritto e accetta la "sfida" lanciata dalla "sbruffona" Carola Rackete che ieri ha cercato di forzato il blocco imposto dal governo italiano.

"Sono dei fuorilegge, la guardia di finanza e la guardia costiera stanno facendo rispettare la legge. Questa è una battaglia di principio, come se qualcuno non si fermasse all'alt dei carabinieri" , ha aggiunto il ministro dell'Interno al suo arrivo a un evento a Milano. Di fronte a eventuali Paesi che si sono fatti avanti per accogliere i migranti della Sea Watch 3, Salvini è stato molto chiaro e netto: "Il Commissario europeo - aggiunge poi Salvini - dice che ci sono Paesi pronti a intervenire, mi dicano chi e mi dicano quando e per quanti". E aggiunge: "Se il problema si risolve e l'Italia non spende una lira e questa Ong viene messa in condizione di non aiutare più i trafficanti di esseri umani allora obiettivo raggiunto" . Anche sulla Rackete la posizione di Salvini è molto chiara: "Mi fa piacere che questa ragazza si dica ricca, bianca e tedesca e abbia tanto tempo libero, non lo passerà in Italia". Il leader della Lega non risparmia critiche nemmeno ai parlamentari dem e alla loro passerella sulla Sea Watch: "Fanno un pò di vacanza, prendono il sole. chissenefrega dei deputati Pd, possono fare quello che vogliono. Il mio problema è fermare il traffico dei migranti".

Non si è fatta attendere la replica dei deputati dem che, sul loro account ufficiale di Twitter, hanno tacciato Salvini di essere il "vero trafficante di esseri umani" e "non certo chi salva vite in mezzo al mare".