Sempre in rete sui social Battuti Messi e Neymar

CR7 non è solo una superstar del calcio con cinque Palloni d'oro, cinque Champions League (ancora nessuna con la Juve, purtroppo) e un Europeo in bacheca, ma è soprattutto un «re Mida» dei social media con circa 375 milioni di follower distribuiti tra Facebook, Twitter e Instagram. Su quest'ultima piattaforma conta ben 175 milioni di seguaci superando addirittura miti del gossip hollywoodiano come Ariana Grande (158 milioni), Selena Gomez (153 milioni), «The Rock» Dwayne Johnson (149 milioni), Beyoncé (129 milioni) e Justin Bieber (114 milioni) nonché le sue «nemesi», Leo Messi (124 milioni) e Neymar (122 milioni). «Polverizzati» i suoi compagni di squadra: lo juventino più popolare dopo CR7 su Instagram è Paulo Dybala, ma la Joya conta solo 33 milioni di follower, La britannica Hopper HQ, che analizza il traffico dati dei social, ha stimato che un singolo post di Cristiano Ronaldo può valere fino a 750mila dollari. Il suo «buongiorno» con una sua foto scattata dentro l'Allianz Stadium il 18 luglio 2018 ha raccolto 9 milioni di like e 62 mila commenti. Un recente bacio con Georgina ha raccolto quasi 10 milioni di «cuoricini». Insomma, CR7 è un affare per tutti.GDeF