Senato, Berlusconi: "Da Casellati equilibrio e imparzialità, per Forza Italia orgoglio che si rafforza"

Sceglie di complimentarsi con lei " con un giorno di motivato ritardo ". E lo fa, sulla pagina Facebook di Forza Italia, in occasione del primo anniversario dell'elezione alla presidenza del Senato di Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il presidente Silvio Berlusconi ha voluto ribadire così la sua stima nei confronti dell'esponente di Forza Italia, a un anno dalla sua nomina.

" Ribadisco l'orgoglio di Forza Italia per aver contribuito alla elezione della seconda carica dello Stato di una personalità di così alta levatura istituzionale e culturale ", commenta l'ex presidente del Consiglio. Un "orgoglio" che per Berlusconi " si è rafforzato e si rafforza ogni giorno di più ". Per il leader azzurro, infatti, Casellati sta " interpretando, con grande senso dello Stato e con le indiscusse capacità che le sono proprie, l'importante e delicato ruolo che le è stato affidato ".