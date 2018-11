Senato, Sergio Puglia del M5S ripreso mentre prova il suo intervento in Aula

Forse era qualche passaggio a non convincerlo. Oppure, voleva solo che ogni frase fosse perfetta. Probabilmente stava provando l'intervento che avrebbe dovuto tenere di lì a poco. E, quasi certamente, l'esponente del Movimento 5 Stelle non si aspettava che qualcuno lo riprendesse con il proprio smartphone in un momento in cui l'attenzione sarebbe dovuta essere sull'intervento del deputato della Lega. Invece è successo, in queste ore, tra i banchi del Senato. E tra lo sguardo divertito di chi si è accorto della scena.

Protagonista delle immagini rubate è Sergio Puglia, senatore pentastellato, ripreso da un collega mentre si esercita e rilegge i suoi fogli. L'immagine, diventata virale, ha distolto l'attenzione dalle parole di chi, invece, il suo intervento lo stava facendo in Aula.

Vestito con una giacca bordeaux, del senatore, eletto la prima volta alle politiche del 2013 al Senato, ha colpito soprattutto la mimica e la gestualità. L'esponente pentastellato è stato rieletto nel 2018 e, dal 28 marzo di quest'anno, è segretario di Presidenza del Senato della Repubblica.