La senatrice Pd Malpezzi canta "Bandiera rossa"

Un'intervento tutto canoro quello della senatrice Pd Simona Malpezzi, intervenuta come ospite, durante la trasmissione radiotelevisiva, Un giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Dopo aver intonato Dove sta Zazà e Sarà perché ti amo, alla senatrice Pd e sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, è stata chiesta un'ultima performance canora. E la scelta è caduta su Bandiera rossa, l'inno simbolo di socialisti e comunisti. Così, la Malpezzi, intona il canto, guidata dal conduttore, che la incita ad alzare il braccio sinistro con il pugno chiuso.

Il ministro ai Rapporti con Parlamento non accoglie l'invito di Lauro e, mantenendo le mani appoggiate sulla scrivania, canta tutta la canzone simbolo dei comunisti. Poi, sul finale, non pronuncia chiaramente l'ultima frase perché, a sua detta, non ricordava le parola. Nessun problema: il conduttore la fa cantare altre due volte, fino a che non si sente chiaro quel " viva il comunismo" che conclude l'inno.

Non è la prima volta che, a Un giorno da Pecora, un politico viene invitato ad affrontare una simile performance canora. Solo qualche giorno fa, infatti, era toccato al viceministro delle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, che aveva suonato e cantato Bandiera rossa.