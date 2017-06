Il senso di Scalfari per i fatti propri

Leggi il titolo del pezzo di Eugenio Scalfari (foto) sulla Repubblica di ieri e pensi a un'intervista lunga e articolata al ministro dell'Interno Marco Minniti riguardo il piano per limitare i flussi migratori dal Nord Africa. Leggi il pezzo e almeno per metà articolo trovi tutt'altro. Scalfari racconta del suo rapporto personale col ministro, nato quando lui ha chiesto un favore personale a Minniti stesso («di poco conto», dice) e un lungo panegirico sulla conversazione tra i due e sulle comuni origini calabresi. Interessante, forse. Ma anche no. Di certo un titolo «Vi racconto i fatti miei» avrebbe avuto meno appeal. Ma sarebbe stato più pertinente.