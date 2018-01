Serracchiani invia ai sindaci il manuale di buone maniere

A tavola ci sono regole ben precise da rispettare, è questione di buona educazione. Non si può mangiare il risotto se non con la forchetta, quando nel piatto c'è una zuppa "tirare su" non è certo buona creanza e tantomeno lo è accostare la bocca a un bicchiere senza prima avere usato un tovagliolo. Non ci sarebbe nulla da obiettare se queste norme fosse scritte in una qualsiasi edizione di un moderno galateo, magari indirizzate ai più piccoli. Il fatto strano è che siano invece il contenuto di un manualetto accompagnato da lettera che il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Debora Serracchiani, ha inviato a tutti i sindaci della regione, evidententemente non ritenendoli in grado di comportarsi. E di cui oggi scrive il Messaggero Veneto.

"Vale la pena ricordare l’utilità di un buon uso quotidiano di acqua e sapone, quello moderato del profumo, la cura del proprio aspetto, compresi capelli, barba e baffi". C'è anche questo nel manualetto della Serracchiani, che ammonisce le donne: "Misurate la gonna. Deve arrivare al ginocchio". E non tralascia nemmeno gli abiti maschili: "L'invito alla sobrietà riguarda le cravatte". Ma c'è pure il divieto di sandalo e l'invito alla modestia nell'indossare i gioielli.

Sono 75 le pagine di consigli del presidente, che ci tiene a evitare "involontarie gaffes o incomprensioni a livello di istituzioni" e che di conseguenza ha sentito il bisogno di mettere tutto per iscritto, dall'uso di badiere, fasce, simboli e giuramenti a quelli meno istituzionali... di forchetta e coltello.