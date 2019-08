Sgarbi: "Il Movimento 5 Stelle governerebbe anche con l'Isis"

In queste giornate di consultazioni al Quirinale, tiene banco la possibile alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Anche Vittorio Sgarbi ha espresso il suo pensiero sulla sua pagina Facebook.

Il critico d’arte ha sottolineato che “ ormai è chiaro che i 5 Stelle, partito composto da nulla facenti, pur di restare incollati alle loro poltrone, governerebbero con l’Isis ”. E si è poi rivolto al Pd, disponibile a un accordo con i grillini, ricordando alla compagine di Zingaretti che in questi anni è stata definita dagli stessi grillini come “partito di ladri”, “delinquenti”, “servi delle banche”, “affaristi”, “criminali della politica”. Ed ha aggiunto che è un modo “ per rinfrescare la memoria agli amici del Pd terrorizzati dalle elezioni ”.