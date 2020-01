Se anche Sharon Stone rimorchia online

Hai voglia a sentire quelli che la vita inizia a cinquant'anni, la vita inizia a sessant'anni, la vita inizia a ottant'anni. Che in genere sono donne. Gli uomini forse invecchiano meno perché continuano biologicamente a essere sessualmente riproduttivi, hanno il Viagra, le rughe gli conferiscono fascino, e in ogni caso se lo chiedete a me vi dico che sto per compiere cinquant'anni e stavo meglio a trenta, se non altro non dovevo controllarmi ogni anno la prostata.

A proposito, sentite questa notizia: Sharon Stone, dico Sharon Stone, quella di Basic Instinct, si era iscritta a un'app di dating, Bumble, e è stata bloccata. Perché non credevano potesse essere la vera Sharon Stone. E certo, chi ci crederebbe? Sharon Stone su un'app per incontrarsi con sconosciuti? Hanno pensato a un fake, e invece era proprio lei. Solo che è Sharon Stone ha 63 anni, e anche se la vita per molte donne comincia a sessant'anni, Sharon Stone è finita su Bumble, e pure bannata.

Tuttavia mi viene anche da pensare due cose: la prima che per me, come per milioni di uomini, Sharon Stone trent'anni fa era un sex symbol, e neppure io, fossi stato su Bumble, avrei creduto fosse la vera Sharon Stone, ma se l'avessi saputo mi sarei prenotato di corsa. Non perché mi piacciano le sessantenni, ma perché, diamine, è Sharon Stone.

Da qui la seconda cosa: urge un'app di dating per celebrità fuori tempo massimo, una cosa tipo Vip Tinder, per noi maschi sfigati ma vanitosi e feticisti dei sex symbol seppur andati a male e desiderosi di una rivincita con chi trent'anni fa non ci avrebbe mai considerato. Anche solo per vantarsene. Tipo: sai con chi sono stato a letto? Con Sharon Stone. E non solo. Con Kim Basinger, l'ho beccata su Vip Tinder.