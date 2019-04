Ecco il magrebino anti sbarchi: "Porti chiusi? Io voto per Salvini"

Tra i sostenitori di Matteo Salvini in Sicilia ci sono anche magrebini anti - sbarchi. Tra questi c’è Ferhat Mohamed che vive da trent'anni in Sicilia e fa il pescatore a Mazara del Vallo nel cuore della provincia di Trapani. Mohamed non ha dubbi sulla Lega : "È giusto respingere chi è irregolare - spiega Mohamed - Salvini dice le cose giuste. A mio avviso, chi viene in Italia per spacciare e fare rapine deve andare via. A me non fa paura Salvini, io e la mia famiglia lo votiamo ".

Ieri sera il leader del carroccio ha chiuso la campagna elettorale siciliana a Mazara del Vallo ed è stato accolto da oltre diecimila persone. Il ministro dell’Interno ha fatto breccia anche fra gli extracomunitari. La comunità più vasta presente in città è quella dei tunisini e tra loro ci sono tanti pescatori che lo voteranno e che ieri sera erano li a sostenere le sue idee. Mazara è da sempre stata una città multietnica e i maghrebini vivono soprattutto lavorando nella pesca, ma anche nell'agricoltura e nell’edilizia.