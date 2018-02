Sicurezza, il piano azzurro: 2 miliardi per agenti e militari

Undici punti per garantire serenità ai cittadini: è questo il piano sicurezza di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, che ieri ospite di Maurizio Belpietro a «Dalla vostra parte» ha anche annunciato: «Aumenteremo di un terzo gli organici delle forze dell'ordine».

Lotta al terrorismo

A spiegarlo è il senatore Maurizio Gasparri: «Ciò che abbiamo in mente - racconta - è rendere più effettiva questa lotta, ad esempio vigilando sulle moschee e chiudendo quelle abusive. Ma anche l'ipotesi di realizzare strutture per presunti terroristi (che oggi vengono rimpatriati). Idea che va valutata a livello internazionale».

Controllo dei confini

Si punta a riprendere gli accordi bilaterali con i Paesi africani, come fece Berlusconi con Gheddafi. «In questi anni - dice ancora Gasparri - i governi hanno mandato le Ong, la Guardia costiera e la Marina a prendere la gente praticamente sulle spiagge libiche. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario: prima del 2011 c'erano 5-10mila sbarchi all'anno. Ora siamo a quota180mila. Dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto nel passato e ci ha dato risultati ottimi».

Sbarchi e respingimenti

Accogliere i clandestini ci costa 5 miliardi di euro ogni anno. «Un piano di espulsioni da 1 miliardo - tiene a dire Gasparri - ci costa sempre meno. Il restante lo dedichiamo a maggiori risorse alle forze di polizia (2 miliardi) e a un piano di aiuti in Africa».

Piano Marshall per l'Africa

Forza Italia crede negli aiuti mirati a quei Paesi da cui oggi partono i migranti. Ma questo si potrà fare solo con il dialogo e con investimenti sicuri. «Si potrebbe pensare prosegue Gasparri di chiedere 20 miliardi di finanziamenti, in collaborazione con gli altri Stati europei, agli istituti di credito internazionale».

Rimpatri

I Paesi che non riprendono indietro i clandestini non avranno diritto ai finanziamenti previsti dal piano Marshall per l'Africa. «Vanno fatti gli accordi - spiega Gasparri - perché a queste condizioni ci sarà maggior interesse nel sottoscriverli».

Abolizione della protezione umanitaria

Con la protezione umanitaria si fa rimanere un sacco di gente che non ne ha titolo. «È una battaglia che ha fatto in particolare l'onorevole Gregorio Fontana - dice il senatore - e che tutti condividiamo. O sei profugo o clandestino: la terza specie è una cosa solo italiana, sbagliata, che va eliminata».

Legittima difesa

C'è già il testo del disegno di legge per rendere chiaro in modo limpido che la difesa è sempre legittima. Un principio su cui Forza Italia punta da sempre.

Stanziamenti per la difesa

«Per la Difesa racconta Gasparri - dobbiamo aumentare gli stanziamenti, perché dobbiamo far fronte ai doveri che abbiamo verso la Nato». E poi si punta sull'integrazione dei sistemi di difesa europei. «Con costi conclude il senatore che come Berlusconi auspica da tempo, si potrebbero abbattere».

Carabinieri e poliziotti di quartiere

Ripresa del progetto «Poliziotti e carabinieri di quartiere» e potenziamento degli uomini su strada da finanziare con la riduzione delle spese destinate ai clandestini: è tra i punti principali del programma.

Tutela della dignità delle forze dell'ordine e delle forze armate

«Maggiori risorse spiega, invece, l'onorevole Elio Vito - un miglior riordino delle carriere e contratti più decorosi che evitino mortificazioni è ciò che Forza Italia ha deciso di dedicare a chi indossa una divisa».

Violenze contro un pubblico ufficiale

Forza Italia punta su una norma che punisca in maniera talmente grave l'aggressione alle forze di polizia che nessuno osi più fare una cosa del genere. «Sul modello inglese - conclude Gasparri dove se tocchi un poliziotto ti fai dieci anni di carcere».