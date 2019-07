Silvio Berlusconi si congratula con la Von der Leyen: "Spingerò il Ppe a un'alleanza con i sovranisti che ragionano"

Dopo l'elezione di Ursula Von der Leyen, Silvio Berlusconi spiega che "abbiamo deciso di votare (a favore di Ursula von der Leyen, ndr) innanzitutto per disciplina di partito perché siamo parte della famiglia della libertà e della democrazia in Europa che è il Partito popolare europeo: il primo partito nella assemblea europea. Abbiamo avuto una riunione, abbiamo ascoltato tutte le osservazioni, e alla fine si è deciso con un voto a larghissima maggioranza di darle il nostro voto".

E dopo le congratulazioni alla Von der Leyen, il Cavaliere ha aggiunto che "il governo punta al commissario per la Concorrenza. È una responsabilità importante e vedo anche con favore il nome che si è fatto, quello dell'onorevole Giancarlo Giorgetti, che conosco di persona. È una persona di grande esperienza, di notevole intelligenza, ma anche una persona che ha il talento dell'amicizia e quindi sa farsi apprezzare dagli altri, anche dagli eventuali concorrenti e avversari".

E dopo aver parlato della nuova presidente della Commissione europea, Berlusconi ha anche spiegato che vorrebbe spingere il Ppe verso nuove alleanze. "Per quanto riguarda l'Italia - ha detto - io sarò presente dentro il Ppe a rappresentare gli interessi del Paese, poi cercherò di rappresentare anche gli interessi dell'Europa, spingendo il Ppe a una nuova alleanza non più con i socialdemocratici, ma con i liberali, i conservatori, i verdi, anche qualche sovranista che sappia ragionare sulle cose: Orban o Salvini in Italia. La difesa dell'Italia sarà garantita dalla nostra presenza nel Ppe".