La sindaca M5S di Imola si dimette: "Non sono la burattina del Pd"

A distanza di 15 mesi dalla sua elezione Manuela Sangiorgi si dimette da sindaca di Imola. Ad annunciarlo è stata la stessa prima cittadina pentastellata, recentemente già finita nel mirino dei probiviri per la sua simpatia verso la Lega: " Non ci sono più le condizioni politiche per proseguire. Ve lo volevo dire proprio oggi (ieri, ndr), dopo l'Umbria ". La grillina ha tuonato facendo riferimento anche al caos del Movimento 5 Stelle a livello nazionale: " Domani (oggi, ndr) in consiglio comunale rassegno le dimissioni perché o vado col Pd, e sono un burattino del Pd, o si torna al voto ".

Non si torna indietro

A margine di un evento pubblico, davanti a circa 200 persone, ha ribadito che si farà da parte: " Io ho bisogno di appoggio per fare quello che i cittadini mi hanno votato per fare. Oppure diventavo un burattino nelle mani del Pd, cosa che io non voglio essere ". Infine alla domanda se le dimissioni fossero irrevocabili, ha risposto: " Sì! ".

Nel giugno 2018 riuscì ad ottenere un risultato importantissimo (55,4% al ballottaggio), abbattendo la roccaforte rossa ritenuta inespugnabile. Per lei si è trattata comunque di un'esperienza piuttosto complicata, nel corso della quale ha dovuto salutare - tra dimissioni e revoche degli incarichi - ben 5 assessori: Massimiliano Minorchio, Ezio Roi, Ina Dhimgjini, Maurizio Lelli e Rosa Lucente. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti anche con l'addio di diversi consiglieri di maggioranza.