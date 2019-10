Siri, il Senato autorizza il sequestro del pc

La Giunta per le immunità del Senato della Repubblica ha autorizzato il sequestro di un computer del senatore Armando Siri, come richiesto dal Tribunale di Milano. L'ex sottosegretario della Lega al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ricordiamolo, è finito sotto inchiesta dei pm milanesi per un presunto caso di autoriciclaggio, dopo il prestito ottenuto dal senatore del Carroccio stesso, da un istituto di credito bancario di San Marino, senza le necessarie garanzie per ottenerlo.

Ora la giunta di Palazzo Madama ha autorizzato il sequestro del pc: la maggioranza giallorossa di Movimento 5 Stelle e Pd ha votato compattamento per il sì, mentre si sono espressi contrari i senatori della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.

Sentito nelle scorse settimane dai componenti della Giunta, il leghista era detto contrario al sequestro ma anche disponibile a collaborare con gli inquirenti per cercare nel pc i file attinenti all'inchiesta che lo riguarda.