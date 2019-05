Dal sito del M5s è sparita la candidatura del grillino a sindaco di Cagliari: è stato cacciato?

Il Movimento 5 Stelle ha fatto fuori un altro suo candidato sindaco? Pare proprio di sì. Alessandro Murenu, in corsa per diventare il primo cittadino di Cagliari, infatti, è infatti sparito – insieme alla sua lista – dal sito ufficiale del partito.

Un errore tecnico o un'epurazione, l'ennesima? Murenu era finito al centro delle polemiche per alcune esternazioni molto forti, rilasciate su Facebook, contro l'aborto e le unioni civili. Nella propria bacheca Fb, per esempio, aveva scritto: "Chiamare l’aborto 'un diritto della donna' è come chiamare la lapidazione femminile 'un diritto dell’uomo'" . E: "Le unioni civili non possono essere ritenute omogenee al matrimonio" . Pandemonio sul social network e dunque la scelta di eliminare il proprio account. Ma, ormai, era troppo tardi.

Ora il chirurgo candidato pentastellato è desaparecido sul sito e il partito, forse, rischia ora di rimanere senza esponente alle elezioni amministrative, così come successo nel 2014, quando in occasione delle Regionali il M5s rinunciò alla corsa.

Nella pagina web si parla di "Sardegna - tot liste 4", e nella griglia sottostante sono indicati, in ordine alfabetico, i comuni italiani con più di 15mila abitanti dove si vota il 16 giugno con relativo candidato sindaco a fianco. Bene, ci sono (quasi) tutti Alghero, Monserrato, Sassari e Sinnai. Manca infatti Cagliari, presente fino alle 17.30 di ieri (mercoledì 15 maggio).

Tutto questo avviene a due giorni dalla scadenza del 18 maggio, quando, a mezzogiorno, si dovranno presentare le liste nell’ufficio elettorale della Corte d’Appello, così come ricordato dall'Huffington Post.

M5s ha cacciato Alessandro Murenu