Il sogno della Nugnes: "Carola Rackete capo politico del Movimento"

Paola Nugnes rivela il suo desiderio che avrebbe voluto vedere realizzarsi nel passato. Sul proprio profilo Facebook è arrivata la dichiarazione: " Che bello se Carole Rackete fosse stata il capo politico del m5s ". Una stoccata chiara, diretta e indirizzata al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: " Se solo riuscissimo a tenere nella mente e nel cuore tutto il percorso, tutti i momenti passati, momento per momento, tutti insieme, sarebbe pazzesco per noi, guardare da lì a qui tutto in un solo sguardo! ".

Rackete come esempio

La senatrice del gruppo Misto ha voluto mettere in risalto i valori passati dei pentastellati che però sono andati via via persi. E sempre in riferimento alla 31enne tedesca ha scritto: " Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la sua stessa forza rivoluzionaria ".