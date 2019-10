Sondaggi, gli italiani vogliono votare dopo la finanziaria

Gli italiani voglio tornare alle urne dopo la finanziaria. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà su Rai3, secondo cui il 58% degli intervistati ha espresso la volontà di un ritorno al voto (92% tra gli elettori della Lega, 32% tra quelli del Movimento 5 Stelle); per il 31% invece bisogna arrivare fino al termine della legislatura (81% tra gli elettori Pd, 60% tra quelli del M5S).

La Lega prosegue la sua scalata e si attesta al 33,6%. Seguono Pd (19,4%), Movimento 5 Stelle (17,5%), Fratelli d'Italia (8,2%) Forza Italia (7,0%), Italia Viva (4,3%), +Europa (2,2%) e La Sinistra (2,1%).

Non c'è fiducia nel governo

Persiste la poca fiducia verso il governo giallorosso: il 53% degli ne ha " poca o per nulla "; il 25% ne ha " molta o abbastanza ". Da registrare inoltre che per il 46% degli elettori grillini è meglio un accordo con il Pd, mentre per il 44% meglio quello con la Lega. Sempre secondo i votati dei pentastellati Luigi Di Maio dovrebbe rimanere alla guida anche nelle prossime elezioni (61%); il 17% vorrebbe Giuseppe Conte e il 19% nessuno dei due.

Per il 55% degli intervistati il problema dell'evasione fiscale in Italia è più grave che in altri paesi per colpa degli italiani; il 42% addita il fisco. Per combatterla il 48% ritiene che aumentare le pene sia la strada giusta; il 47% invece boccia questo scenario. Il 54% non giustifica la piccola evasione, che viene invece tollerata dal 40%.