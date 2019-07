Sondaggi, la Lega adesso vola al 38%

Una settimana fa, i dati del sondaggio di Swg per il Tg de La7 dava la Lega al 37,3% in crescita dello 0,3% rispetto alla settimana prima. Il M5s era dato al 18%, in calo dello 0,3%. Stasera, il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana certifica l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in salita e si attesta al 38%.

Il Pd di Zingaretti è stabile al 22,6%, mentre il Movimento 5 Stelle perde uno 0,8 e si trova al 17,2%.

"Sondaggio Swg/TgLa7 fresco-fresco. La Lega guadagna quasi un punto in una settimana e vola al 38%. Ringraziamo parlamentari del PD, “intellettualoni” e sinistri assortiti che in questi giorni hanno dato il meglio di sé!", ha scritto Luca Morisi, amplificatore digitale di Salvini.