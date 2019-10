Sondaggi, il Movimento 5 Stelle sotto il 20%

Nella media di tutti i sondaggi emerge un dato piuttosto evidente: il Movimento 5 Stelle non riesce a superare il 20%. E dunque si classifica in terza posizione, superato dal Partito democratico e dalla Lega di Matteo Salvini. A riferirlo è Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, che ha spiegato come i pentastellati siano in forte difficoltà: " Quelli della Campania del sud sono collegi che con la vecchia legge elettorale, con le elezioni di tutti i parlamentari nel 2018, sono andati in mano ai grillini ".

Nella due giorni a Napoli è stato infatti tentato di ricucire il rapporto con il territorio " cercando di sviluppare un partito nuovo e quindi anche di ristrutturarsi ". A rendere la vita complicata vi è anche il fatto che " la piattaforma Rousseau non sia così coinvolgente con l'opinione pubblica. Hanno bisogno di territorio e questo lo hanno capito bene ".

Il ruolo di Conte