Sondaggi su crisi di governo: "Elettori impauriti ed emerge dato insolito"

La crisi del governo ha lasciato gli " elettori impauriti e spiazzati, ora temono il salto nel buio ". Lo ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, ripresa da Libero.

Dagli ultimi dati elaborati dall'istituto emerge infatti " un atteggiamento di confusione completa, gli elettori non capiscono i motivi della crisi ". Un gran caos politico che gli esponenti non sono stati capaci di spiegare ai cittadini. Politici ed elettori si trovano così su due piani differenti, sempre più distanti. Secondo Ghisleri, a influire sulla percezione negativa anche il fatto che, ad esempio, tra Pd e M5S " finora si è parlato solo di totoministri e non di programm i".

Così tra i cittadini prevale " il dubbio, la rabbia per la rottura inaspettata e la paura per quello che adesso potrebbe essere un salto nel buio ". E un dato insolito lo mettono in luce gli anziani: da sempre al centro della vita politica, ora " tra loro c'è un'altissima percentuale di astenuti, nell'attesa che si capisca qualcosa in più ".