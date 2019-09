Il sondaggio che inguaia Renzi: gli italiani non si fidano di lui

Italia Viva è appena nata, ma è una novità politica che piace poco, molto poco, agli italiani. Secondo tutti i sondaggi realizzati finora, infatti, il nuovo partito di Matteo Renzi oscilla tra il 3 e il 5%, nei casi più ottimisti. E c'è un dato che mette paura all'ex segretario del Partito Democratico: quello della (bassa) fiducia che gli elettori hanno in lui.

Secondo l0ultima rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà, infatti, la fiducia nel leader di Italia Viva arriva appena al 18%. È ultimo in graduatoria, guardando dal basso il 40% di Matteo Salvini, il 39% di Giuseppe Conte, il 28% di Luigi Di Maio e il 23% di Nicola Zingaretti.

Insomma, male, molto male. La stragrande maggioranza dei cittadini reputa Renzi inaffidabile. In primis, gli elettori del Movimento 5 Stelle, che per il 73% lo considerano poco corretto; mentre l'98% dell'elettorato leghista pensa che Italia Viva non sosterrà fino in fondo l'esecutivo M5s-Pd. Infine, i suoi stessi ex elettori, per il 42%, credono che dell'ex segretario dem non ci si possa fidare.

L'istituto demoscopico diretto da Fabrizio Masia valuta Italia viva al 4,3% delle indicazioni di voto, sintomo che l'operazione politica di Matteo Renzi è partita col freno a mano tirato.