Sondaggio, ecco quanto durerà ancora il governo: la profezia degli italiani

Il governo Conte-bis tirerà a campare ancora per tanto (troppo) tempo. A sostenerlo, questa volta, non è nessun analista politico, né tantomeno alcun commentatore. A dirlo, infatti, è il popolo italiano. Sì, perché è quanto ha rilevato nei giorni scorsi l'istituto demoscopico Ipsos, che ha voluto chiedere a un campione rappresentativo della popolazione elettrice italiana un parere sulla durata della maggioranza giallorossa. E il responso del sondaggio, come spiegato dal direttore Nando Pagnoncelli durante la puntata di ieri sera di DiMartedì (su La7), è il seguente: il 55% degli interpellati crede che l'esecutivo dell'inciucio Movimento 5 Stelle-Partito democratico "durerà più a lungo" e non cadrà certo nei prossimi mesi.

Di diverso avviso è però il 34% degli intervistati, che sostengono invece come la maggioranza di pentastellati e dem possa capitolare nell'arco di due mesi. In questo caso, sarebbe dunque decisivo l'esito elettorale in Emilia-Romagna, dove si voterà per eleggere il nuovo governatore domenica 26 gennaio. In caso di trionfo del centrodestra con Lucia Borgonzoni sul presidente uscente Stefano Bonaccini si scatenerebbe infatti un tale terremoto politico da rendere inevitabile (o quasi) il ritorno alle urne anche su scala nazionale.

Nel sondaggio, infine, ecco un 11% che "non sa/non indica" circa la tenuta della traballante maggioranza M5s-Pd.

Interessante, inoltre, un altro quesito posto dagli esperti dell'istituto. Eccolo: "Chi sarà il principale protagonista della politica italiana nel prossimo futuro?". Dunque, le risposte al quesito sono le seguenti: il 30% degli italiani vede il Carroccio di Matteo Salvini protagonista, seguito – con il 27% delle indicazioni – da "un soggetto politico nuovo". Al 9% troviamo appaiati e a braccetto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stellle, mentre in un calderone del 25% ecco tutti gli altri partiti messi assieme.

Non c'è due senza tre e infatti ecco che arriva una terza domanda "particolare". Già, perché l'Ipsos ha chiesto agli intervistati: "Il 2020 per lei o per la sua famiglia, sarà…?". Bene, ecco a voi le risposte: il 27% spera che sarà migliore, mentre il 42% pensa che sarà sulla falsariga del 2019 appena conclusosi; il 23%, invece, crede che sarà peggiore dell’anno passato, e l’8% "non sa o non indica".