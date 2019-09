Sondaggio, la fiducia nel Conte-bis? È sotto al 30 per cento

Gli italiani credono poco, molto poco, al Conte-bis. Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia Research, infatti, la fiducia nel governo giallorosso non arriva neppure al 30%: la direttrice dell’istituto demoscopico parla, appunto, di un dato tra il 28 e il 29%. Un numero non certo incoraggiante né per il Movimento 5 Stelle, né per il Partito Democratico e neppure per il presidente del Consiglio.

Ospite di Tagadà, su La7, la Alessandra Ghisleri spiega: "Questo perché non si conoscono le attività e le procedure dell'esecutivo. Si è parlato tanto di poltrone, di ministri, di cariche…ma non si è parlato dei contenuti" , che sono quello che interessano agli italiani.