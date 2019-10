Sondaggio, quasi un italiano su due vuole le urne

La fiducia verso il governo giallorosso sale ma prevale ancora lo scetticismo. È questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui il gradimento verso la compagine M5S-Pd è salita dal 36% al 43%, ma il 44% non lo apprezza ancora. Tra gli elettori delle forze contraenti la coalizione si raggiungono picchi molto elevati, mentre tra le fila delle opposizioni le opinioni restano ancora fortemente contrarie. Tra gli astensionisti e gli indecisi i giudizi positivi e negativi si equivalgono.

Conte leader del governo

L'incremento della fiducia verso il Conte bis coincide proprio con il rafforzamento della leadership da parte del presidente del Consiglio che si attesta al 49%; seguono Luigi Di Maio (26%), Nicola Zingaretti (23%), Dario Franceschini (21%), Teresa Bellanova e Matteo Renzi (12%) e Roberto Speranza (11%). Il ministro delle Politiche agricole e della Salute pagano la poca notorietà: poco meno di un intervistato su due ha dichiarato di non conoscerli. L'innalzamento del livello di gradimento potrebbe essere riconducibile anche alla sintonia ritrovata con l'Europa e all'approvazione del taglio dei parlamentari.

Il 42% auspica che i giallorossi possano arrivare a fine legislatura; il 25% vorrebbe porre fine all'esperienza di governo in questione; il 24% crede si debba approvare la Finanziaria per mettere in sicurezza i conti pubblici per poi tornare alle urne in primavera.

Per quanto riguarda i pronostici, il 42% è convinto che nei prossimi mesi l'esecutivo manterrà la fiducia del Parlamento e continuerà la sua azione, mentre un altro 42% ritiene che sia destinato a perdere la fiducia interrompendo dunque il proprio mandato.