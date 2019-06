Sondaggio Ipsos: Salvini il politico italiano più popolare Francia

Non solo il clamoroso risultato alle elezioni Europee del mese scorso che ha visto la Lega diventare il primo partito italiano con oltre il 34% dei voti. Ora a far sorridere Matteo Salvini vi è il dato, totalmente inaspettato, di un sondaggio Ipsos realizzato in Francia dal 5 al 13 giugno, con il contributo di EDF e Edison e la supervisione del politologo Marc Lazar.

Nel Paese d’oltralpe, dei tre leader politici italiani al governo il vicepremier leghista è il preferito con il 19% di opinioni positive, anche se molto inferiori però a quelle negative che arrivano al 42%.

Il premier Giuseppe Conte si ferma al 18% di apprezzamento e l’altro vicepremier Luigi Di Maio al 15. Per entrambi, però, bisogna tener conto che la maggioranza dei francesi dice di “non saperne abbastanza per pronunciarsi”.

Secondo gli autori della ricerca, “la capacità di Matteo Salvini di suscitare l’adesione di una parte importante di italiani attorno a sé e al suo programma spiega senza dubbio almeno in parte l’ostilità crescente dell’opinione pubblica italiana verso la Francia”.

Viceversa, per gli italiani la personalità politica francese più popolare è Marine Le Pen con il 30%, davanti al presidente della Repubblica Emmanuel Macron che si ferma al 20. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che Matteo Salvini, il principale alleato della leader del Rassemblement National, piace al 48% di connazionali.

Il sondaggio è stato condotto in generale sulle relazioni franco-italiane, che sono state sempre rappresentate come una solida amicizia. È stato scelto un campione rappresentativo di mille francesi e mille italiani sopra i 18 anni.

Nonostante le polemiche e la crisi diplomatica dei mesi scorsi tra Parigi e Roma l’immagine che i francesi hanno di noi resta relativamente positiva: il 61%, infatti, ha una buona opinione dell’Italia.

I cittadini d’oltralpe apprezzano particolarmente la Svezia (93%), la Germania (81%) e la Spagna (80%). L’Italia è pari merito con la Gran Bretagna e apprezzata più della Grecia (51%), Quasi due terzi dei francesi, il 64%, dicono di provare simpatia per gli italiani, mentre gli ostili sono il 6%.

Gli italiani, invece, hanno della Francia un’immagine un po' più negativa di quella che i francesi hanno di noi. Solo il 53% degli italiani ha una buona opinione dei nostri vicini.

I nostri connazionali apprezzano particolarmente la Svezia (89%), la Spagna (81%), la Gran Bretagna (74%) e la Germania (70%).

Un altro dato interessante è il giudizio verso la Francia a seconda delle opinioni politiche. Gli elettori del Partito democratico provano simpatia (36%) più che antipatia (18%) verso i transalpini. Le cifre cambiano tenendo conto dei simpatizzati del Movimento Cinque Stelle, di Forza Italia e, soprattutto, della Lega.