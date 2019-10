Sondaggio Swg, Renzi oltre il 5%. 5 Stelle perdono ancora

Il governo Conte fa bene a Pd e Italia Viva, meno al Movimento 5 Stelle, mentre il centro-destra rimane sostanzialmente stabile (anche se perde qualcosa). L'ultimo sondaggio Swg sorride a Matteo Renzi. Rispetto all'ultima rilevazione di settembre, il partito dell'ex premier balza al 5,6%, in crescita di 0,7 punti percentuali. Cresce anche il Pd, che passa dal 19,4 al 20%. Se le due principali forze di centro-sinistra crescono, il discorso cambia per i pentastellati che crollano dal 19,6 al 18,5%, in calo dunque dell'1,1%.

Per quanto riguarda il centro-destra, la Lega rimane di gran lunga il primo partito con il 32,3% (in calo dello 0,5%). Lieve flessione anche per Fratelli d'Italia, che si attesta al 7,1% rispetto al 7,3% dell'ultima volta, mentre Forza Italia resta stabile al 5%.

Gli altri partiti: in crescita i Verdi (2,3%, +0,3). Giù anche Sinistra (dall'1,9 all'1,8%) e Cambiamo, il nuovo movimento di Giovanni Toti, che perde lo 0,1% attestandosi all'1,6%. Infine, Mdp passa dall'1,7 all'1,5%. Più di un italiano su tre (il 36%) si astiene.