Sondaggio YouTrend, adesso Renzi ruba voti a Pd e 5 Stelle

In lieve calo i partiti più grandi, centro-destra ancora in vantaggio sul centro-sinistra e piccolo boom di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi. L'ultimo sondaggio YouTrend per Agi sorride a pochi. Sì perché tra le principali indicazioni dell'ultima rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani c'è la flessione, anche se flebile, delle forze più politiche più grandi. A partire dalla Lega, che rispetto a due settimane fa scende di 0,2 punti, mantenendo comunque un eccellente 31,6%.

Va certamente peggio ai due partiti cardine della maggioranza, Pd e Movimento 5 Stelle. I dem tornano sotto la quota del 20% (19,6%, -0,5%), con i pentastellati che si attestano poco sotto (19,5%, in calo di tre decimali rispetto a 15 giorni fa). Chi approfitta del calo di Pd e 5S è Italia Viva. Il partito di Renzi guadagna 0,3 punti, salendo al 4,6%. Una crescita a scapito degli alleati di governo.

Se il Carroccio scende (anche se di poco), le altre forze di centro-destra rimangono stabili: Fratelli d'Italia si conferma al 7,8%, Forza Italia al 6,6%. Il centro-destra unito è al 47,1% (-0,4 rispetto all'ultima rilevazione) contro il 45,8% (+0,5) del centro-sinistra di governo (Pd, M5S, Italia Viva, Leu).

Infine uno sguardo ali altri partiti: La Sinistra 2,1% (-0,1) Verdi 1,9% (+0,2) e +Europa 1,8% (-0,4).