Maxi sanatoria per clandestini: ecco la legge "voluta" da Soros

258.941,63 euro: è l'ammontare del contributo dell'Open Society Foundations, la rete filantropica fondata dal finanziere George Soros, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dai Radicali e chiamata Ero Straniero - l'umanità che fa bene. Scopo della proposta di legge, sostenuta da tutta la galassia della sinistra progressista e Open Borders, ma anche dalle organizzazioni religiose (Fondazione casa della Carità Angelo Abriani, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, Caritas, Fondazione Migrantes, Comunità Sant'Egidio, Federazione delle chiese evangeliche, Cgil, Emergency), è modificare l’attuale Testo unico sull’Immigrazione e superare così la Bossi-Fini introducendo "c anali di ingresso per lavoro che facilitino l’incontro dei datori di lavoro italiani con i lavoratori dei Paesi terzi, questi ultimi da selezionare anche attraverso intermediari sulla base delle richieste di figure professionali dall’Italia" e "la possibilità di regolarizzare gli stranieri radicati nel territorio che si trovino in situazione di soggiorno irregolare a fronte della disponibilità di un lavoro o di legami familiari, sul modello di Spagna e Germania ".

In buona sostanza, l'obiettivo " regolarizzare i cittadini stranieri " che hanno un lavoro " ma non hanno i documenti per essere assunti ". In sei mesi, sottolineano i Radicali, sono state raccolte decine di migliaia di firme di cittadini italiani a sostegno di una proposta di legge " innovativa e aderente alle reali dinamiche della società italiana ". Un risultato straordinario, affermano, " che si deve soprattutto alle centinaia di militanti, attivisti e volontari impegnati a raccogliere le firme nelle strade e nelle piazze d’Italia ", nonostante un " dibattito pubblico dominato dalla paura e dalla demagogia, dando voce al Paese che rifiuta la politica dei muri e crede che l’immigrazione possa essere un’opportunità ".

La proposta di legge finanziata dal'Open Society di Soros chiede " l'introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione attraverso l'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari" , la reintroduzione del " sistema dello sponsor già collaudato con la legge Turco-Napolitano ", la " regolarizzazione su base individuale degli stranieri che si trovino in situazioni di soggiorno irregolare " allorché " sia dimostrata l'esistenza in Italia della disponibilità di un'attività lavorativa" o di comprovati legami familiari " nonché " l'abolizione del reato di clandestinità ". Tra i sindaci che sostengono l'iniziativa di Soros-Bonino troviamo il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e Beppe Sala, sindaco di Milano. La proposta di legge ha avviato il suo iter parlamentare ed è all’esame della Commissione affari costituzionali della Camera.

Mentre in Francia il Presidente Emmanuel Macron chiude i porti e vieta l'ingresso ai migranti economici, in Italia, l'universo della sinistra progressista si affida a Soros e chiede una maxi sanatoria per 500.000 irregolari, in un Paese con un tasso di disoccupazione in crescita al 9,9%. e una disoccupazione giovanile che supera il 30%. Ma sono cittadini italiani e al partito Open Borders interessano poco o nulla...