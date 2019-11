Spara alla vicina e ferisce la moglie Poi l'agricoltore si toglie la vita

Orrore nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, in località Posta Aucello, teatro ieri di un omicidio-suicidio.

Francesco Ciuffrida, agricoltore di 65 anni, ha ucciso una vicina di casa, Lumitina Brocan, romena di 53 anni, e ha ferito gravemente la moglie.

Quest'ultima sarebbe stata colpita dall'uomo qualche istante prima di puntare la pistola verso sé stesso per togliersi la vita. La moglie, che ha 65 anni, è stata portata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Pare che la tragedia sia stata preceduta da una discussione.

Tutto è accaduto nel cortile esterno del casolare, di proprietà dei coniugi Ciuffreda. Non è ancora chiara la dinamica dettagliata di quanto è accaduto in quei minuti concitati e sarà compito dei carabinieri far luce fino in fondo. Ma è certo che Luminita Brocan, la vittima, viveva con il marito nel casolare attiguo, dove faceva anche da custode.

Ciuffreda avrebbe sparato alla moglie Giuseppina, ferendola alla testa. A quel punto, l'amica, sarebbe intervenuta cercando di difenderla e l'uomo avrebbe reagito ferendola mortalmente all'addome e al torace con una pistola che aveva in casa, regolarmente denunciata. Poi ha puntato l'arma alla testa e ha esploso il colpo che lo ha ucciso.

A dare l'allarme è stato poco dopo il marito di Luminita, che si trovava in campagna al momento dell'omicidio-suicidio. Ha sentito gli spari e ha chiamato il figlio della coppia che, giunto nel casolare, ha trovato la romena morta e la mamma in gravissime condizioni e l'ha portata in ospedale.

Giuseppina è stata ricoverata in rianimazione nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove è stata operata dai medici che tentano di strapparla alla morte.

Ciuffreda, secobdo i carabinieri, non ha lasciato alcun biglietto di spiegazioni e non risultano litigi ricorrenti all'interno della coppia o con la vicina, ma sembrerebbe che lui stesse passando un periodo di depressione per aver scoperto di avere una grave malattia.

TPa