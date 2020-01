Sparita barca con 45 immigrati

Una imbarcazione con 45 migranti a bordo è sparita dai radar da 74 ore. È quanto si legge sul profilo twitter di Alarm Phone. «Abbiamo parlato con la Guardia costiera, le autorità in Libia, le organizzazioni internazionali e con il nostro testimone - spiegano -. Nessuno sa cosa sia successo a questa barca. Temiamo il peggio, ma speriamo che in qualche modo siano salvi». Ieri è stata una giornata di lutto nel martoriato mondo dell'immigrazione. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo caduto nei pressi del Castello di San Servolo ieri mattina mentre tentava di attraversare il confine tra Slovenia e Italia a piedi con un compagno e con la moglie. L'uomo è precipitato per una ventina di metri in un dirupo. Il compagno è sceso a piedi da solo fino a Trieste a cercare aiuto allertando la polizia. A recuperare la salma sono stati i tecnici del Soccorso alpino di Trieste con la barella dopo il nulla osta delle autorità. I dati dell'uomo sono stati rilevati dalla Polizia. L'intervento si e concluso alle 14.30.

«La rotta balcanica è un cammino di disperazione che troppo spesso conduce alla morte, in questo caso sotto i nostri occhi alle porte di Trieste. In attesa dei leoni da tastiera che diranno se l'è cercata o è colpa del Pd, spero si cominci a occuparsi seriamente di questo fenomeno che non gode della ribalta mediatica come il Mediterraneo». Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, appresa la notizia della morte di uomo, precipitato in un burrone di una ventina di metri mentre tentava di attraversare con alcuni compagni il confine tra Slovenia e Italia, sul Carso triestino. «Il primo migrante morto nel 2020 a pochi passi da noi - osserva Rojc - interpella le coscienze ma soprattutto chiede alle istituzioni e alla politica di agire, in primo luogo sul piano internazionale e col coinvolgimento dell'Europa. Questa morte e ciò che ne è all'origine non è un affare solo italiano né italo-sloveno».