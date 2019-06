Spazzolini e turni di guardia. Lo "show" rosso su Sea Watch

La sfilata rossa a bordo della Sea Watch prosegue. A bordo della nave umanitaria che ha sfidato apertamente il governo italiano sono saliti alcuni parlamentari del Pd e di Sinistra Italiana. Tra questi anche Graziano Delrio, Matteo Orfini e Nicola Fratoianni. Ed è stato proprio Orfini a raccontare questa sorta di "esperienza" a bordo della nave Sea Watch. Su Twitter proprio Orfini ha pubblicato una foto con tanto di spazzolino e dentifricio. Poi il commento: "I criminali dell'equipaggio della #SeaWatch ci volevano lasciare le loro cabine. Abbiamo rifiutato ovviamente, perché sono molto più stanchi di noi. Dormiremo sul ponte, sotto le stelle. Però questo piccolo regalo che ci hanno fatto lo abbiamo davvero apprezzato ". Poi c'è anche il "diario di bordo" di Fratoianni che fa da "guardia" sul ponte. " Alle 4,30 Riccardo Magi mi sveglia. È il mio turno. Stanotte la nostra breve crociera sulla Sea Wacht3 prevede una rotazione per dare una mano all’equipaggio nella guardia sul ponte ", racconta sull'Huffpost. Poi racconta la notte a bordo: "Gli altri parlamentari stanno dormendo dopo aver fatto i loro turni. La notte la abbiamo passata sul ponte. Su tre comodi materassi messi uno accanto all’altro. Abbiamo fatto una specie di “campo largo”. Una di quelle figure mitologiche del dibattito politico e spesso un po’ politicista che occupa la scena italiana a sinistra".

Poi si preoccupa per qualche gesto dei migranti: "La paura è che qualcuno, esasperato possa lanciarsi in mare, per forzare i tempi. Per cercare di arrivare a terra in qualche modo. Magari recuperato da una delle motovedette che girano costantemente intorno a noi. La giornata di ieri è passata aspettando, ancora una volta, qualche segnale di ragionevolezza". Insomma la sinistra tra "turni di guardia" e spazzolini si è imbarcata su uno "show" a largo di Lampedusa speculando politicamente su una vicenda che ha i contorni molto chiari: la nave ha violato la legge e la sinistra anche questa volta sta dalla parte sbagliata.