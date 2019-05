Lo sposo lascia la sposa per salvare un bersagliere

Quella di ieri è stata' una domenica di grande festa a Matera (Capitale europea della Cultura 2019) dove in circa centomila, tra Bersaglieri, loro familiari, reduci, turisti e cittadini, hanno assistito alla grande sfilata, che da via Nazionale fino a piazza Vittorio Veneto, ha concluso il 67/mo raduno nazionale. Al termine della sfilata nel centro storico della Città dei Sassi, si è svolta la cerimonia del «passaggio di testimone» con la città di Roma che ospiterà il 68/o raduno nazionale dei Bersaglieri.

Oltre ai valori che contraddistinguono l'Associazione Nazionale Bersaglieri, il grande appuntamento è stato dedicato alla memoria dei soldati d'ogni tempo caduti nell'adempimento del dovere per difendere gli ideali di libertà e di Patria.

Non è mancato anche un episodio curioso che ha caratterizzato la giornata di sabato.

Secondo quanto risulta al sempre ben informato sito lucano angelomà, un bersagliere, sentitosi sentito male davanti alla cattedrale cittadina, sarebbe stato soccorso da uno sposo appena uscito dalla chiesa al termine della celebrazione del matrimonio. Lui, di professione medico, non avrebbe esitato a «lasciare» (momentaneamente, per carità) la neosposa per soccorrere il bersagliere bisognoso di cure.

Appena il militare si è ripreso, il medico è tornato tra le braccia della sua dolce metà. Abbraccio salutato, ovviamente, da una «carica» dei bersaglieri.