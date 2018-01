Lo statuto di Rousseau: Davide Casaleggio è il capo assoluto del M5S

Un'unica persona. E tutto il potere in mano sua. Il Foglio pubblica in esclusiva lo statuto dell'associazione Rousseau, che controlla i voti online del Movimento 5 stelle, e spunta fuori che il padre padrone dell'intera macchina è solo Davide Casaleggio. In lui coincidono infatti il presidente, il consiglio d'amministrazione, il tesoriere e persino l'assemblea.

Rousseau ha lo scopo di "promuovere lo sviluppo della democrazia digitale nonché di coadiuvare il Movimento 5 stelle" nella sua azione politica. Un ruolo centrale, insomma, nella vita dei Cinque Stelle. Perché è da qui che passa ogni voto pubblico che scandisce la vita el movimento. Le parlamentarie, per esempio, sono state fatte proprio qui. Peccato che tutta la "struttura" venga controllata da una sola persona. Altro che trasparenza.

Come ricostruisce il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, l'atto costitutivo di Rousseau sarebbe stato firmato qualche giorni prima della morte di Gianroberto Casaleggio nella clinica dove è ricoverato. Prima di allora l'associazione era composta da due persone e una sola famiglia. Dopo aver versato due quote da 150 euro per costituire il fondo iniziale, Gianroberto e Davide erano, infatti, diventati rispettivamente il presidente e il vicepresidente. Non solo. Erano entrambi componenti dell'assemblea e membri del consiglio direttivo. A Davide era andata anche la carica di tesoriere.