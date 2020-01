"Stop a capo politico e Casaleggio". Ma è giallo sul documento grillino

" Basta con la gestione di Davide Casaleggio. Ora Rousseau passi sotto il controllo del Movimento ". Questa è la richiesta del quarto punto contenuto all'interno di un documento redatto da un gruppo di parlamentari grillini a Palazzo Madama: l'intenzione è quella di presentare il testo ai vertici per chiedere un cambio radicale della struttura. L'elaborato è stato presentato nel corso dell'assemblea dei senatori delle ore 15 e sarà portato alla congiunta di questa sera, al fine di raccogliere più firme possibili e far partire il dibattito. Emerge dunque un dato piuttosto eclatante: la riorganizzazione annunciata da Luigi Di Maio non è piaciuta agli eletti, che sentono ora la necessità di agire concretamente " prima che sia troppo tardi ".

Stando a quanto appreso e riportato da Il Fatto Quotidiano, nel primo capitoletto viene precisato che tale operazione non intende in alcun modo " alimentare tensioni nella maggioranza e nel governo ". Perciò è stata ribadita fortemente la fiducia nei confronti dell'esecutivo giallorosso, considerata la migliore opzione " per il Paese e per il M5S ".

Di Maio sotto accusa

Nel secondo paragrafo ci si occupa della " necessaria revisione di organizzazione e statuto ". Un colpo basso per il ministro degli Esteri, la cui ristrutturazione voluta meno di un mese fa rischierebbe ora di essere smontata. Viene infatti riproposto un " organismo collegiale e democraticamente eletto ". In tal modo verrebbe abolita la figura del capo politico. Stop ai doppi incarichi: " Separare rigorosamente i ruoli di governo e i ruoli organizzativi ". Esempio lampante è anche quello rappresentato da Fabiana Dadone, che contemporaneamente svolge il ruolo di ministro per la Pubblica amministrazione ed è membro dei probiviri.

Al terzo punto emerge la questione delle attività parlamentari: " Basta con i decreti al buio. È inaccettabile che il governo presenti provvedimenti su cui chiede la fiducia senza che i gruppi siano mai coinvolti veramente ". Al quinto e ultimo capitoletto viene chiesto di riformare il sistema delle restituzioni, che recentemente ha scatenato una bufera all'interno del Movimento 5 Stelle. Non viene indicato " come " perfezionare il processo, ma ci si limita a sollecitare la formazione di un " comitato di garanzia " che abbia il compito di cambiare e migliorare il sistema. Nello specifico si vorrebbe togliere la gestione delle risorse all'oscuro comitato composto da Luigi Di Maio e da due ex capigruppo: il chiarimento dei compiti e dei ruoli sarà dunque un fattore primario della possibile - e imminente - rivoluzione grillina.

