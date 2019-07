Stranieri speronano la volante. Poi spezzano il dito all'agente

Un'auto con a bordo quattro stranieri ha speronato questa mattina una volante della polizia durante un inseguimento per le vie di Milano. Tutto comincia quando due agenti in moto intercettano un'auto rubata. Gli agenti intimano l'alt ma i malviventi non si fermano. Da qui scatta l'inseguimento. Alle moto si unisce anche una volante che a più riprese tenta di raggiungere l'auto rubata. La volante però viene speronata in modo violento dal veicolo rubato in via Bagarotti. L'auto della polizia così finisce fuori strada. I quattro stranieri si danno alla fuga e scappano a piedi. In pochi istanti però vengono raggiunti dagli agenti che dopo una colluttazione riescono a fermare gli stranieri.

Durante la colluttazione, come riporta il Sindacato Autonomi di Polizia, uno degli stranieri ha rotto il metacarpo della mano destra di un ispettore di polizia. " Solidarietà totale ai poliziotti speronati e feriti stamattina da 4 immigrati in Via Bagarotti ” afferma Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. " La presenza sempre maggiore di persone irregolari che non temono di mettere in atto azioni illecite e criminali dovrebbe far riflettere chi governa Milano e il Paese a realizzare con meno lentezza e più determinazione centri per il rimpatrio dove rinchiudere almeno le persone più socialmente pericolose fra gli immigrati irregolari " conclude De Pasquale. Dura la reazione anche di Silvia Sardone della Lega che sottolinea l'emergenza sicurezza nelle periferie del capoluogo lombardo: " Come ha denunciato il Sap, questa mattina in viaBagarotti si è verificata una gravissima aggressione ai danni di cinque poliziotti da parte di quattro immigrati a bordo di un’auto rubata. Dopo ave rsperonato la volante della Polizia, buttandola fuori strada, i balordi hanno cercato di scappare a piedi: una volta presi uno di loro ha rotto il metacarpo della mano destra a un ispettore che ha ricevuto una prognosi di30/35 giorni, mentre gli altri quattro colleghi hanno riportato traumi più lievi. Esprimo tutta la mia solidarietà ai poliziotti per il preziosissimo lavoro che svolgono a presidio del territorio e non posso non sottolineare nuovamente lo sbando delle periferie di Milano ormai requisite da immigrati di varie etnie. Sala si svegli! ". Ancora una volta le forze dell'ordine finiscono nel mirino e anche questa volta un agente è finito in ospedale.