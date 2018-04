Viene beccato senza il biglietto ​scaraventa il controllore giù dal treno

Una nuova aggressione, l'ennesima, su un treno regionale. L'ultimo fatto di cronaca, come ricostruito dal Giorno, ha interessato la linea Arona-Milano. Sul treno 10403, partito alle 6.54 con destinazione Porta Garibaldi, il controllore è stato aggredito da uno straniero che, dopo essere stato pizzicato senza il biglietto, lo ha scaraventato giù dal convoglio. Un volo da una vettura a due piani che gli ha procurato la rottura della spalla rotta e numerose ferite. "I treni delle tratte lombarde - denuncia il deputato leghista, Paolo Grimoldi - continuano a essere un far west dove passeggeri e controllori sono in balia di immigrati stranieri, spesso clandestini che non dovrebbero trovarsi qui" .

L'incubo per il controllare è inziato mentre il treno si trovava a pochi chilometri da Sesto Calende. Il passeggero, un ventenne italiano di origine straniera, è andato in escandescenze quando il capotreno che lo aveva beccato senza il biglietto gli ha comunicato che gli avrebbe fatto la multa e che sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva. A quel punto il giovane lo avrebbe attaccato: si è scagliato contro di lui all'improvviso, lo ha spintonato fino a farlo cadere dalle scale interne del convoglio a due piani. Quando il treno 10403 è arrivato in stazione a Sesto Calende, gli agenti della Polfer hanno bloccato l'aggressore.