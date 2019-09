"Su Rousseau votiamo no". Fronda dei Cinque Stelle contro il governo col Pd

L'accordo col Pd è un " errore madornale ". Ne è convinto Davide Barillari, consigliere grillino della Regione Lazio, che non intende fondersi con i piddini. E spera ancora in un'inversione di rotta, che impedisca un governo giallorosso. Ma non è l'unico a sperarlo tra i grillini: un gruppo di 5Stelle, soprattutto a livello regionale, infatti, non appoggia la scelta di Luigi Di Maio.

Il motivo? " Già l' accordo con la Lega ci aveva messo di fronte a compromessi difficili da mandare giù, con il Pd sarà ancora peggio ", sostiene Barillari, in un'intervista a Libero. La paura maggiore è che a livello nazionale succeda " quello che è accaduto qui nel Lazio, dove un tentativo di dialogo con Zingaretti, governatore senza maggioranza, c'è già stato nel 2018 ed è stato un fallimento. Ha tradito tutte le promesse, portando avanti politiche opposte alle nostre" .