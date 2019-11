Suicidi in divisa, così la polizia sta con gli agenti

Gentile direttore,

mi consenta di formulare alcune precisazioni in merito all'articolo «Troppi suicidi in divisa, l'allarme inascoltato» pubblicato il 30 ottobre firmato da Felice Manti.

Ebbene, lo scorso aprile, nell'ambito delle celebrazioni per la Fondazione della Polizia di Stato, ho espressamente concluso il mio discorso ricordando non solo coloro che hanno sacrificato la loro vita per la sicurezza del nostro Paese, ma anche coloro che, malati di vivere, hanno inteso togliersela.

Con mio decreto ho, inoltre, istituito un Tavolo per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato composto dai vertici dell'Amministrazione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della prevenzione e gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato. Il gruppo di lavoro si è riunito più volte individuando numerose iniziative di prevenzione.

A febbraio di quest'anno abbiamo istituito un Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidiario tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, presieduto dal Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia. L'organismo oltre alla raccolta e allo scambio di informazioni ha il precipuo compito di sviluppare iniziative rivolte al benessere del personale e alla migliore gestione delle eventuali difficoltà che possano sorgere sul posto in attività di servizio.

Nell'ambito della Direzione Centrale di Sanità è stato istituito un «Servizio di Psicologia» e abbiamo previsto un incremento in organico di oltre 70 psicologi che saranno destinati a fornire supporto ai nostri poliziotti sul territorio.

La lista di iniziative è molto più lunga, ma mi fermo qui per non tediare i suoi lettori.

*Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza