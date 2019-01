Sull'affare Sea Watch il Capitano perde la battaglia con Conte

Le sorti della Sea Watch dividono i due azionisti della maggioranza. Le divisioni tra i due partiti di maggioranza sono state così nette che Conte ha preferito rimandare lo scontro. Ma solo di qualche ora. Le lacerazioni sono maturate ed esplose poi in un botta e risposta durissimo. A scatenarlo è stato proprio il premier con una presa di posizione senza precedenti. «Non ha più senso tenere in mare quelle persone - ha detto - c'è un limite oltre il quale non si può andare...». Quindi, ha rincarato la dose: «Salvini è una persona ragionevole ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalità un intervento di questo tipo non credo che la politica del governo possa essere tacciata di incoerenza». Nel giro di pochi minuti Salvini ha fatto una diretta su Facebook per mettere in chiaro che no avrebbe mai dato l'ok allo sbarco. «Nemmeno se mi si dice è in via eccezionale». Ma ha perso.