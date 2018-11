Super poltrona per De Bellis a "SkyTg24": passa al comando del canale all-news

Milano - Non c'è bisogno di presentare Giuseppe De Bellis ai lettori di questo Giornale. Che ben lo conoscono essendone stato vice direttore per anni dopo aver ricoperto, da cronista in su, quasi tutte le cariche. Dunque, ai nostri lettori farà piacere sapere che Giuseppe sarà il nuovo direttore di Sky Tg24, il canale all news della piattaforma satellitare, a partire dal primo gennaio. L'accordo è stato ufficializzato ieri. Sarah Varetto, che ha guidato la rete per otto anni, ne resterà alla direzione fino al 31 dicembre, poi verrà promossa a executive vice president News Project e si occuperà di opportunità di sviluppo delle news nel contesto europeo, di nuovi contenuti editoriali e continuerà anche a realizzare programmi per la rete.

De Bellis, nonostante abbia solo 41 anni (è nato a Bari il 5 novembre 1977), arriva alla direzione del canale d'informazione grazie a una lunga esperienza in ruoli manageriali. Dopo essere arrivato alla condirezione del Giornale (negli ultimi mesi della sua permanenza in via Negri) nel 2017, e averci passato 16 anni della sua carriera giornalistica, passando da stagista dello sport a caporedattore delle Cronache e degli Esteri, è stato un anno alla direzione del settimanale GQ, prima di approdare alla condirezione di Sky Sport. E pare, ma non è ancora ufficiale, che ne manterrà la supervisione della parte digital e social. Molto importante nella sua formazione da manager è stata l'ideazione e creazione di Undici, rivista che racconta lo sport con un linguaggio diverso, esperienza che gli ha aperto le porte del mondo sportivo satellitare.

Le due più grandi passioni di Giuseppe sono infatti il calcio e l'America. Per il Giornale, infatti, ha seguito le ultime elezioni presidenziali Usa e le Olimpiadi. Ha scritto sei libri: due americani, quattro calcistici. Con il primo, Doppio passo, firmato con lo pseudonimo Beppe Di Corrado (per cui è diventato quasi più famoso che con il nome vero), ha vinto nel 2006 il premio Coni per la narrativa sportiva. Nota calcistica non indifferente: ogni weekend soffre per il suo Bari.

In redazione ci si domandava sempre come facesse a fare tutte quelle cose insieme, pur non dimenticandosi (troppo) della famiglia e dei due figli piccoli. E, in effetti, nessuno si è stupito alla notizia che in pochi mesi sia passato dalla società editrice Condé Nast a Sky Sport a Sky Tg24.

La sua nomina a direttore, comunque, si inserisce anche in una riorganizzazione della piattaforma satellitare, recentemente acquisita dal grande gruppo internazionale Comcast dopo una lunga contesa con la Disney. Riorganizzazione che vede Andrea Zappia, ex Ceo Italiano, diventare chief executive continental Europe. Già nelle scorse settimane, Andrea Scrosati (passato al gruppo Fremantle), per anni anima e corpo dell'azienda, è stato sostituito da Nicola Maccanico nel ruolo di vice president per l'area programming. Allo sport è invece arrivato a Rogoredo Marzio Perrelli come executive vice president. L'obiettivo generale è quello, ovviamente, di una ulteriore espansione in Italia dove l'azienda (che si prepara a incamerare l'infrastruttura di Mediaset Premium) ha chiuso il bilancio a giugno con un margine operativo lordo di 386 milioni e una crescita di abbonati di 40.000 utenti per complessivi 4.823.000.