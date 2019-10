Suv senza freno a mano travolge quattro bimbi

Quando hanno visto quell'enorme «mostro» scivolare verso di loro, ma era già troppo tardi.

Ieri quattro bambini, di età compresa tra un anno e mezzo e tre, sono rimasti feriti a Chieri, in provincia di Torino, da un Suv che li ha travolti mentre erano nell'area esterna dell'asilo «La casa nel bosco», in via Torino 54. E da ventiquattr'ore una piccola di due anni è in fin di vita.

«È stato un incidente, un fatale incidente nel parcheggio scolastico - ha spiegato una delle titolari -. Per fortuna i bimbi coinvolti non sono molti e uno solo purtroppo è grave. Ora tutta la nostra attenzione è rivolta alle persone coinvolte in questo incredibile incidente. In quel momento i bimbi erano in una zona di transito insieme agli educatori e stavano andando alla stalla degli animali, proprio mentre la macchina si è mossa. Siamo tutti molto scossi».

L'auto, una Toyota Land Cruiser, è di proprietà del padre della titolare, ma in realtà era stata parcheggiata lì poco prima dal fratello della donna. L'aveva lasciata in uno spiazzo che si trova in lieve salita. Improvvisamente, e per cause in corso di accertamento, la vettura ha iniziato a muoversi venendo indietro. C'è stato il fuggi fuggi ma il Suv ha travolto in pieno una piccolina, di appena due anni, che ha riportato un politrauma, in particolare lesioni al cranio, al torace e all'addome.

Immediati i soccorsi e la paziente è stata trasportata in codice rosso al Regina Margherita. Altri due compagni, invece, sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo e verde e, oltre a lievi contusioni, erano spaventati. Medicato sul posto, invece, un quarto bimbo dell'asilo.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza dei presenti e la polizia locale ha sequestrato la vettura per accertare se alla base di quanto accaduto ci sia stato un guasto tecnico o una disattenzione del guidatore, che potrebbe non aver inserito il freno a mano. Finiti i rilievi l'auto è stata posta sotto sequestro.

In tarda mattinata, poi, la bambina ricoverata, è stata operata per ridurre i danni neurologici. Se venisse accertato che l'incidente sia stato causato dalla disattenzione del guidatore, che non ha bloccato l'auto prima di allontanarsi, per lui si configurerebbe il reato di lesioni personali stradali gravissime.

In coma è invece un bambino di otto anni che sempre ieri, ma alle 17, è stato investito a Cologno Monzese, in viale Lombardia. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118 oltre alla polizia locale. Gli agenti hanno accertato che al volante c'era un ragazzo di 21 anni, che si è subito fermato dopo l'impatto ed è stato soccorso a sua volta, in codice verde, perché si è sentito male vedendo il bambino ferito. Il piccolo al momento dell'incidente stava attraversando con la madre. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, si trova ricoverato in coma.