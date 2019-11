La svolta animalista della regina Elisabetta "Basta pellicce, d'ora in poi solo sintetiche"

Londra Una pelliccia autentica? No thanks. La Regina d'Inghilterra si scopre animalista. Secondo quanto rivela la stilista di Sua Maestà, Angela Kelly, nel suo ultimo libro, The other side of the Coin, Elisabetta ha ufficialmente rinunciato ad indossare le pellicce vere per tutti i suoi nuovi outfit. E a quanto sembra è la prima reale ad aver preso una simile decisione. «Se Sua Maestà dovesse presenziare a qualche evento e il clima fosse particolarmente rigido scrive infatti Kelly verranno utilizzati cappotti di pelliccia falsa per essere sicuri che la Regina stia al caldo». La conferma ufficiale arriva proprio da Buckingham Palace: «In ogni nuovo completo disegnato per la Regina, le pellicce utilizzate saranno sintetiche. Con questo non vogliamo sostenere che quelle autentiche indossate in precedenza verranno sostituite o che la Sovrana non le indosserà più. La Regina continuerà a usare quelle già presenti nel suo guardaroba».

La rivoluzione quindi è soltanto parziale, ma non si tratta di un passo di poco conto. Elisabetta si rivela al passo con i tempi, pronta ad accogliere le istanze di una società che cambia in continuazione. Elisabetta ha capito che i cappotti di leopardo ed ermellino non vanno più bene neppure per lei, neanche quando si tratta di presiedere l'apertura del Parlamento. In passato Elisabetta era stata contestata dagli attivisti animalisti, come nel 2015, quando si era presentata alla Messa di Natale con indosso un paltò foderato di pelliccia di volpe abbinato a un cappello uguale. Nel 1963 era stata fotografata mentre indossava una pelliccia di visone.

Sono anni che nessuna signora della famiglia reale viene risparmiata dagli strali animalisti. Nel 2010 toccò a Camilla essere messa sotto accusa, per aver indossato un cappotto di pelliccia durante un viaggio a Varsavia. Ieri Clarence House ha fatto sapere che la moglie dl Principe Carlo non veste più pellicce autentiche da un decennio. E Kate Middleton si limita a indossare cappelli di pelliccia fatti da una ditta che utilizza soltanto le pellicce di animali morti per cause naturali. Meghan poi, non è mai stata vista con una addosso ed è stata definita come «la regina della moda vegana». I difensori dei diritti degli animali hanno accolto con entusiasmo il cambio di passo della Sovrana. «Il messaggio inviato dalla Regina è un messaggio forte ha dichiarato Claire Bass, di Humane Society International siamo felici che il nostro Capo di Stato non voglia più portare delle pellicce». L'organizzazione Peta, che si batte per la messa al bando delle pellicce vere, ha dichiarato che lo staff sta brindando alla notizia e ha aggiunto che si tratta di «un vero segno dei tempi». A questo punto però, galvanizzati dalla novità, gli animalisti chiedono di più e hanno invitato la Regina a estendere la nuova prassi anche ai soldati della sua guardia che portano dei colbacchi di pelo di orso. E c'è anche chi osa sperare che il bando venga esteso anche a tutte le rifiniture degli abiti. Un'ipotesi che non è poi così balzana dato che già nel 2008 il bordo di pelliccia di un abito di Elisabetta era stato sostituito con uno falso.