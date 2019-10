Bonafede: "Il carcere è una svolta culturale, così puniremo gli evasori"

Alfonso Bonafede è estremamente soddisfatto per l'introduzione del carcere ai grandi evasori. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro della Giustizia ha espresso tutta la sua gioia per il risultato portato a casa: " È una svolta culturale perché è uno dei tasselli della lotta all'evasione fiscale, fra i più importanti ". Agendo così i cittadini sapranno " che lo Stato fa pagare il dovuto a tutti, e ciò consentirà a tutti di pagare meno ". Quello dei grandi evasori, considerati " parassiti che camminano sulla testa dei cittadini onesti ", è un " fenomeno che non può rimanere impunito ".

Nel decreto verrà applicata la confisca di fronte alla sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti sopra la soglia dei 100mila euro: " È un altro modo di recuperare le somme sottratte all'erario ". Medesimo discorso per la norma che allarga le responsabilità anche alle società: " È paradossale che paghino per tanti illeciti ma non per i più gravi reati tributari di cui si avvantaggiano ".

"Maggioranza compatta"

Il grillino ha detto che la " maggioranza è compatta " ma in realtà è evidente che abbia dovuto superare ostacoli e resistenze politiche, poste in particolar modo dalla nuova compagine di Matteo Renzi: è stata fondamentale " un'attenta interlocuzione con tutte le forze che sostengono il governo ". È dunque il risultato " di un lavoro di squadra " e perciò ha detto di non aspettarsi " né ripensamenti né trappole in Parlamento ". Il clima respirato nel vertice di maggioranza e nel Consiglio dei ministri testimonia come sia un esecutivo " in cui si discute e ci si confronta, ma che poi al momento di prendere decisioni, anche coraggiose, trova un accordo e va avanti ".