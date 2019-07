T-shirt a 55 euro: quel business della prof che ha offeso l'agente

Eliana Frontini, l'insegnante che ha insultato su Facebook il carabiniere Mario Cerciello Rega ("Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza") prima di una brusca anche se poco convincente marcia indietro, ora rischia di perdere la cattedra. Per fortuna, eufemismo, le rimane il suo lavoro di "artista concettuale". Così si descrive sul suo sito internet, dove è possibile visionare il vasto portfolio della prof. Il sito si articola in varie sezioni: biografia, mostre, performance, didattica, ricerca, critica, Frontini giornalista e opere figurative. Dopo averle cliccate tutte l'idea è di avere a che fare con una megalomane. Non basta avere svolto molte e diverse attività - tra cui anche la giornalista - per autopromuoversi come una star.

Lo shop della prof

E non è finita qui. C'è anche la sezione denominata "Art shop", strutturata in tre sottosezioni: 1) performance da collezione; 2) arte da collezionare; 3) arte da indossare. Banalmente, si tratta di cataloghi di oggetti messi in vendita (tutti a carissimo prezzo). Nel primo caso, tra le "opere d'arte" disponibili c'è una teca contenente gli oggetti tratti dalla performance "Ho le stelle, ma mi manca il cielo", tenuta nella Galleria Freemind di Novara nel 2004: costo, 316 euro. Ma ci sono anche foto, diapositive, origami, creta... da un minimo di 50 a un massimo di 425 euro. Poi è il turno dell'arte da collezionare, tre tele che "nascono dall'esigenza di rendere viva, reale e tangibile la mia ricerca degli oggetti netti sull'ombra", scrive Frontini.

T-shirt a 55 euro: "Pezzi unici"

Ma la prof dà il meglio di sé nell'"arte da indossare": "Vuoi possedere, o regalare, un'opera d'arte davvero unica, da indossare o conservare? Realizzo t-shirt stampate con foto, scattate personalmente, che potrai scegliere tra numerosissime proposte, oltre alle mie opere presenti nel sito. Avrai la certezza (con garanzia scritta) che nessun altro possiederà mai l'immagine che tu hai scelto". Una descrizione pomposa e autocelebrativa, ancora di più a vedere il costo, 55 euro l'una. Fortuna che almeno sono comprensivi delle spese di spedizione. Un consiglio a chi le comprerà: state attenti, vanno "stirate a rovescio!"...